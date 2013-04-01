Кожокарь Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожокарь Михаил

Место рождения

Молдавия

Дата рождения

27.01.1962

Дата смерти

?.04.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1962

Отец: Кожокарь Павел

Мать: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.04.2013

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