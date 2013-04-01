Кожокарь Михаил
Место рожденияМолдавия
Дата рождения27.01.1962
Дата смерти?.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1962
Отец: Кожокарь Павел
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.04.2013