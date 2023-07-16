Василий Егорович
Место рожденияд.Глазачи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор Михайлович
Мать: Акилина Нефедовна
д.Глазачи
Рождение ребёнка
24.08.1861
Дочь: Ремизова Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Агриппина Афиногеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Агриппина Афиногеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Агриппина Афиногеновна
Смерть
Неизвестно