Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Егорович

Место рождения

д.Глазачи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор Михайлович

Мать: Акилина Нефедовна

д.Глазачи
Рождение ребёнка
24.08.1861

Дочь: Ремизова Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Агриппина Афиногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Агриппина Афиногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Агриппина Афиногеновна

Смерть
Неизвестно
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