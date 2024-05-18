Мухорденков Леонид Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухорденков Леонид Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухорденков Александр Леонидович

Мать ребёнка: Мухорденкова Кикеня Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
05.05.1950

Дочь: Акулич Мухорденкова Нина Леонидовна

Мать ребёнка: Мухорденкова Кикеня Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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