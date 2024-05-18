Мухорденков Леонид Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухорденков Александр Леонидович
Мать ребёнка: Мухорденкова Кикеня Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1950
Дочь: Акулич Мухорденкова Нина Леонидовна
Мать ребёнка: Мухорденкова Кикеня Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно