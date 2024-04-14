Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/
Место рожденияИнзер
Дата рождения06.05.1901
Дата смерти04.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1921
Дочь: (Васильева) Ольга
Отец ребёнка: Васильев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
17.08.1923
Сын: Васильев Леонид
Отец ребёнка: Васильев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1925
Дочь: Васильева (Васильева) Фаина
Отец ребёнка: Васильев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1926
Сын: Васильев Владимир
Отец ребёнка: Васильев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
05.09.1929
Сын: Васильев Лонгий
Отец ребёнка: Васильев Василий Михайлович
Смерть
04.11.1980