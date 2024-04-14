Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/

Место рождения

Инзер

Дата рождения

06.05.1901

Дата смерти

04.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1901

Отец: Кропинов Гаврила

Мать: Лаптева (Лаптева) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
04.11.1921

Дочь: (Васильева) Ольга

Отец ребёнка: Васильев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
17.08.1923

Сын: Васильев Леонид

Отец ребёнка: Васильев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
22.03.1925

Дочь: Васильева (Васильева) Фаина

Отец ребёнка: Васильев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
17.10.1926

Сын: Васильев Владимир

Отец ребёнка: Васильев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
05.09.1929

Сын: Васильев Лонгий

Отец ребёнка: Васильев Василий Михайлович

Смерть
04.11.1980

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