Шулыгин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Шулыгин Пётр Михайлович
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шулыгин Николай Васильевич
Мать ребёнка: (Шулыгина) Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шулыгин Стефан Васильевич
Мать ребёнка: (Шулыгина) Марфа Дмитриевна