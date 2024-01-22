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Шулыгин Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Шулыгин Пётр Михайлович

Мать: (Шулыгина) Марья Егоровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шулыгина) Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шулыгин Николай Васильевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шулыгин Стефан Васильевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Марфа Дмитриевна

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