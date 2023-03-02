Шеметова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Шеметова Пелагея
Отец ребёнка: Шеметов Максим
Рождение ребёнка
1815
Сын: Шеметов Лаврентий
Отец ребёнка: Шеметов Максим
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Шеметова Наталья
Отец ребёнка: Шеметов Максим
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шеметова Юлиана
Отец ребёнка: Шеметов Максим
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Шеметова Лепестиния
Отец ребёнка: Шеметов Максим
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шеметова Дарья
Отец ребёнка: Шеметов Максим
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Шеметова Евдокия
Отец ребёнка: Шеметов Максим
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шеметов Афонасий
Отец ребёнка: Шеметов Максим
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шеметов Иван
Отец ребёнка: Шеметов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеметов Максим
Смерть
Неизвестно