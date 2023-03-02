Шеметова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Шеметова Пелагея

Отец ребёнка: Шеметов Максим

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шеметов Лаврентий

Отец ребёнка: Шеметов Максим

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шеметова Наталья

Отец ребёнка: Шеметов Максим

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шеметова Юлиана

Отец ребёнка: Шеметов Максим

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Шеметова Лепестиния

Отец ребёнка: Шеметов Максим

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шеметова Дарья

Отец ребёнка: Шеметов Максим

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шеметова Евдокия

Отец ребёнка: Шеметов Максим

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шеметов Афонасий

Отец ребёнка: Шеметов Максим

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шеметов Иван

Отец ребёнка: Шеметов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеметов Максим

Смерть
Неизвестно
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