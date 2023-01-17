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Илья
Илья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1717
Дата смерти
Между 1741 и 1768
Пол
Мужской
Отец
Федор
До 1698 г.р.
Мать
Не указана
Жена
Ненила
1714 г.р.
Дети
Егор
1741 г.р.
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1717
Отец:
Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын:
Егор
Мать ребёнка:
Ненила
Сюрга
, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Ненила
Смерть
Между 1741 и 1768
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