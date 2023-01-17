Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1717

Дата смерти

Между 1741 и 1768

Пол

Мужской

Отец

До 1698 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1714 г.р.

Дети

1741 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1717

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Егор

Мать ребёнка: Ненила

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненила

Смерть
Между 1741 и 1768
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