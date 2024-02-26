Леонов Леонтий Михайлов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Леонтий Михайлов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1865 ст.

Отец: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Мать: Леонова Анна Егорова (Вна)

по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-3Y?i=231&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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