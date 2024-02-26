Леонов Леонтий Михайлов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1865 ст.
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-3Y?i=231&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно