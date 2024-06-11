Шустов Александр Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шустов Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шустова Лариса Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Евгений Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1969

Сын: Шустов Олег Александрович

Мать ребёнка: Шустова Тамара Ивановна

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