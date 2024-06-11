Шустов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шустова Лариса Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустов Евгений Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустов Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1969
Сын: Шустов Олег Александрович
Мать ребёнка: Шустова Тамара Ивановна