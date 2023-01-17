Ярых Иннокентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1974
Дочь: Ярых Наталья Иннокентьевна
Мать ребёнка: Москвитина Зоя Григорьевна
Новоселенгинск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно