Ярых Иннокентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярых Иннокентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1974

Дочь: Ярых Наталья Иннокентьевна

Мать ребёнка: Москвитина Зоя Григорьевна

Новоселенгинск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвитина Зоя Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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