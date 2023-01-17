Арефьев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.05.1931

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1977
Париж, Франция
Смерть
1978
Париж, Франция
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