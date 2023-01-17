Арефьев Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1931
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1977
Париж, Франция
Смерть
1978
Париж, Франция