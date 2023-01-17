Стерлигов Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1908 ст.
Дочь: Батурина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Батурина Дарья Максимовна
Асхабад
Церковь 4-го Закаспийского стрелкового бальона. Отец младший фейрверкер, крестьянин Горелки. Восприемница Акалина Умрихина, крестьянка с. Лиховитки (вероятно, Ольховатка) Павловского уезда. Восприемни... Показать все
Смерть
1964
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область