Стерлигов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерлигов Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1908 ст.

Дочь: Батурина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Батурина Дарья Максимовна

Асхабад
Церковь 4-го Закаспийского стрелкового бальона. Отец младший фейрверкер, крестьянин Горелки. Восприемница Акалина Умрихина, крестьянка с. Лиховитки (вероятно, Ольховатка) Павловского уезда. Восприемни... Показать все
Смерть
1964
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
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