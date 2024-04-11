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Газизянов Батыргарай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Газизянов Салихзян Батыргараевич

Мать ребёнка: Газизянова Рашида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газизуллина Шамсегуль Батыргараевна

Мать ребёнка: Газизянова Рашида

Рождение ребёнка
10.04.1948

Дочь: Латипова (Газизянова) Миннегуль Гараевна

Мать ребёнка: Газизянова Рашида

Лесхоз, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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