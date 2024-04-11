Газизянов Батыргарай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Газизянов Салихзян Батыргараевич
Мать ребёнка: Газизянова Рашида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газизуллина Шамсегуль Батыргараевна
Мать ребёнка: Газизянова Рашида
Рождение ребёнка
10.04.1948
Дочь: Латипова (Газизянова) Миннегуль Гараевна
Мать ребёнка: Газизянова Рашида
Лесхоз, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно