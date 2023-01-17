Комарова Афанасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова Афанасия

Комарова Афанасия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Комаров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван

Усть-Уйское, Целинный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Усть-Уйское, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Усть-Уйское, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондакова Александра Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close