Берёзкин Валентин Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1957
Дата смерти25.09.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1957
Отец: Берёзкин Виктор Иван
Мать: Михно Елена Егоровна
Рождение ребёнка
25.04.1981
Сын: Берёзкин Пётр Валентинович
Мать ребёнка: Колтунова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
02.06.1987
Сын: Берёзкин Павел Валентинович
Мать ребёнка: Колтунова Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.2021