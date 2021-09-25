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Берёзкин Валентин Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1957

Дата смерти

25.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1957

Отец: Берёзкин Виктор Иван

Мать: Михно Елена Егоровна

Рождение ребёнка
25.04.1981

Сын: Берёзкин Пётр Валентинович

Мать ребёнка: Колтунова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
02.06.1987

Сын: Берёзкин Павел Валентинович

Мать ребёнка: Колтунова Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтунова Любовь Петровна

Смерть
25.09.2021
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