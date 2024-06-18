Евдокия Федорова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феофан Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасим Феофанов

Отец ребёнка: Феофан Федотович

Рождение ребёнка
18.10.1872 ст.

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Феофан Федотович

Рождение ребёнка
17.03.1878

Дочь: Мария Феофанова

Отец ребёнка: Феофан Федотович

Рождение ребёнка
28.08.1880

Дочь: Евдокия Феофанова

Отец ребёнка: Феофан Федотович

Смерть
Неизвестно

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