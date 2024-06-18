Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феофан Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасим Феофанов
Отец ребёнка: Феофан Федотович
Рождение ребёнка
18.10.1872 ст.
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Феофан Федотович
Рождение ребёнка
17.03.1878
Дочь: Мария Феофанова
Отец ребёнка: Феофан Федотович
Рождение ребёнка
28.08.1880
Дочь: Евдокия Феофанова
Отец ребёнка: Феофан Федотович
Смерть
Неизвестно