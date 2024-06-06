Азарёнок Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1917
Дата смерти13.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1917
Отец: Азарёнок Григорий
Мать: Азарёнок Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Азарёнок) Валентина
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Азарёнок) Татьяна
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азарёнок Виктор
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азарёнок Владимир
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
23.02.1950
Сын: Азарёнок Николай
Мать ребёнка: Ольга
Смерть
13.07.1984