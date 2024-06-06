Азарёнок Василий 01.03.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Азарёнок Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1917

Дата смерти

13.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1917

Отец: Азарёнок Григорий

Мать: Азарёнок Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Азарёнок) Валентина

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Азарёнок) Татьяна

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азарёнок Виктор

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азарёнок Владимир

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
23.02.1950

Сын: Азарёнок Николай

Мать ребёнка: Ольга

Смерть
13.07.1984

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