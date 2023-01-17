Пономарев Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пономарев Ефдоким Федорович
Мать ребёнка: Пономарева Наталья Макаровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Апраксия Федоровна
Мать ребёнка: Пономарева Наталья Макаровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пономарев Евгений Федорович
Мать ребёнка: Пономарева Наталья Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно