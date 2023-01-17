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Пономарев Федор Григорьевич

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Место рождения

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Пономарев Григорий Алексеевич

Мать: Пономарева Мария Ивановна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пономарев Ефдоким Федорович

Мать ребёнка: Пономарева Наталья Макаровна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Апраксия Федоровна

Мать ребёнка: Пономарева Наталья Макаровна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пономарев Евгений Федорович

Мать ребёнка: Пономарева Наталья Макаровна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Наталья Макаровна

Смерть
Неизвестно
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