Боровков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровков Константин

Боровков Константин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1806 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1815 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Боровков Гаврила

Мать: Боровкова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Боровкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Боровков Пётр

Мать ребёнка: Боровкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Боровкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Боровкова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close