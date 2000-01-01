Боровков Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Боровков Гаврила
Мать: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Боровкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Боровков Пётр
Мать ребёнка: Боровкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Боровкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Боровкова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно