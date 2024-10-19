Дорогин Павел Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогин Павел Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Дорогин Семен Деев

Мать: не указана

Павел указных в ревизии в ГАСО, в копии в РГАДА. Но отсутствует в копии в ГАТО видимо про него написано в ГАСО 41-1-30, что бежал: Иван Клочихин живет во дворе беглого Павла Дорогина
Место жительства
1719
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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