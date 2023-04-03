(Венедиктова (неточно)) Юста (точно) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Венедиктова (неточно)) Юста (точно)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Между 1847 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Леоновъ Венедиктъ

Мать: ?

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832

Сын: Трофимовъ, 50 Лет, Отъ Простуды Кирила

Отец ребёнка: Ивановъ Трофим

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Сын: Трофимовъ Александр (бежал в 1855 г)

Отец ребёнка: Ивановъ Трофим

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Эльжбета

Отец ребёнка: Ивановъ Трофим

дер. Триханова (возм.)
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Ивановъ Трофим

дер. Триханова (возм.)
Смерть
Между 1847 и 1850
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