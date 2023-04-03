(Венедиктова (неточно)) Юста (точно)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиМежду 1847 и 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Леоновъ Венедиктъ
Мать: ?
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832
Сын: Трофимовъ, 50 Лет, Отъ Простуды Кирила
Отец ребёнка: Ивановъ Трофим
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Сын: Трофимовъ Александр (бежал в 1855 г)
Отец ребёнка: Ивановъ Трофим
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Эльжбета
Отец ребёнка: Ивановъ Трофим
дер. Триханова (возм.)
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Ивановъ Трофим
дер. Триханова (возм.)
Смерть
Между 1847 и 1850