Мурашко Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Григорьева Тамара АфонасьевнаНиколаевна
Мать ребёнка: Мурашко Лариса Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьевмурашко Алексей АфонасьевичНиколаевич
Мать ребёнка: Мурашко Лариса Викторовна
Смерть
Неизвестно