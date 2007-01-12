Войнов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Захарова Нина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войнова Мария Дмитревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вуколова Елизовета Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Владимирская обл., д. Наместово
Смерть
Неизвестно