Войнов Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войнов Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Захарова Нина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войнова Мария Дмитревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вуколова Елизовета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войнов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Владимирская обл., д. Наместово
Смерть
Неизвестно
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