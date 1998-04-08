Молоствова (Ермолаева) Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоствова (Ермолаева) Анна Федотовна

Место рождения

Красносвободное, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

11.07.1910

Дата смерти

08.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносвободное, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1945

Дочь: Рыбинская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Молоствов Алексей Герасимович

Красносвободное, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишалова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Молоствов Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молоствова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Молоствов Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоствов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Молоствов Алексей Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоствов Алексей Герасимович

Смерть
08.04.1998
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