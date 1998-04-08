Молоствова (Ермолаева) Анна Федотовна
Место рождения
Дата рождения11.07.1910
Дата смерти08.04.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1910
Рождение ребёнка
19.08.1945
Дочь: Рыбинская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Молоствов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишалова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Молоствов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молоствова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Молоствов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоствов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Молоствов Алексей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.1998