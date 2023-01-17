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(Луканцова) Анна Васильевна
(Луканцова) Анна Васильевна
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Место рождения
Исады
, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Луканцова) Мария
1908 г.р.
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Исады
, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.
Дочь:
Мария
Отец ребёнка: не указан
Москва
, город федерального значения Москва
Внебрачная
Смерть
Неизвестно
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