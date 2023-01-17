(Луканцова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Луканцова) Анна Васильевна

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Место рождения

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Внебрачная
Смерть
Неизвестно
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