Рудич Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудич Анатолий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1942

Дата смерти

21.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудич Валентина Стефановна

Алушта, Алушта, Республика Крым
Рождение ребёнка
09.11.1978

Сын: Рудич Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Рудич Валентина Стефановна

Смерть
21.02.2018
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