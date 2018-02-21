Рудич Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1942
Дата смерти21.02.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудич Валентина Стефановна
Алушта, Алушта, Республика Крым
Рождение ребёнка
09.11.1978
Сын: Рудич Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Рудич Валентина Стефановна
Смерть
21.02.2018