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Погудина Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Погудина) Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погудин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Погудин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович

Рождение ребёнка
30.01.1835

Сын: Погудин Викул Иванович

Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Погудина) Палагея Ивановна

Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович

Рождение ребёнка
20.09.1843

Сын: Погудин Иван Иванович

Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Погудина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович

Рождение ребёнка
03.09.1847

Сын: Погудин Осип Иванович

Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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