Погудина Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Погудина) Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.01.1835
Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Погудина) Палагея Ивановна
Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.09.1843
Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Погудина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.09.1847
Отец ребёнка: Погудин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно