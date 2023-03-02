Ильин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1890

Отец: Ильин Иван

Мать: Ильина Ирина

Смерть
Неизвестно
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