Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азатян Анатолий Агабекович
Отец ребёнка: Азатян Агабек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Азатян) Парзик Агабековна
Отец ребёнка: Азатян Агабек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Азатян) Амалия Агабековна
Отец ребёнка: Азатян Агабек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азатян Агабек
married