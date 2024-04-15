Пученкин Семен Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пученкин Семен Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пученкина Акулина Семеновна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Пученкина Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Пученкина Акулина Семеновна

Место жительства
1946
Бондарев М. Родные просторы. Тамбов: Студия Галины Золотовой, 2016. С. 106. стр 41 пункт 15
Смерть
Неизвестно

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