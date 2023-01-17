Трунина Анастасия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1793 и 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Трунин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Трунин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Трунин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Трунин Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно