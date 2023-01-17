Трунина Анастасия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунина Анастасия Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1793 и 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Трунин Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Трунин Алексей Федорович

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Трунин Алексей Федорович

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Трунин Евсей Алексеевич

Отец ребёнка: Трунин Алексей Федорович

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Трунин Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Трунин Алексей Федорович

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунин Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
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