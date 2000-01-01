Зөбәер Мөхәммәдәмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зөбәер Мөхәммәдәмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

03.03.1841 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Мөхәммәдәмин

Мать: не указана

Смерть
03.03.1841 ст.
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