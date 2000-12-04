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Романенко Макар Дмитриевич
Романенко Макар Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.2000
Пол
Мужской
Отец
Романенко Дмитрий Николаевич
1978 г.р.
Мать
Ясколд Снежана Викторовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2000
Отец:
Романенко Дмитрий Николаевич
Мать:
Ясколд Снежана Викторовна
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