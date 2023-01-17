Субботина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Субботин Александр Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Субботин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Афанасьевский, Ачитский, Свердловская область
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