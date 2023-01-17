Агафонова Раиса Селивестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова Раиса Селивестровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агафонов Гергий (Жорж) Петрович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Гергий (Жорж) Петрович

Смерть
Неизвестно
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