Мухаметьянова (Галиуллина) Назира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1992
Сын: Мухаметьянов Ильнур Рафильевич
Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафиль Рафикович
Рождение ребёнка
31.08.?
Сын: Мухаметьянов Ильназ Рафильевич
Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафиль Рафикович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметьянова Ильвина Рафильевна
Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафиль Рафикович