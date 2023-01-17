Мухаметьянова (Галиуллина) Назира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметьянова (Галиуллина) Назира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1992

Сын: Мухаметьянов Ильнур Рафильевич

Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафиль Рафикович

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.08.?

Сын: Мухаметьянов Ильназ Рафильевич

Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафиль Рафикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметьянов Рафиль Рафикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметьянова Ильвина Рафильевна

Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафиль Рафикович

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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