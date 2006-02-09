Литвинова (дев.Александровская) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (дев.Александровская) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

27.01.1928

Дата смерти

09.02.2006

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1928

Отец: Александровский Дмитрий Афанасьевич

Мать: Александровская (дев.Фоменко) Александра Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1951

Муж: Литвинов Петр Петрович

Рождение ребёнка
24.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Петр Петрович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Петр Петрович

Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Петр Петрович

Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
09.02.2006
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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