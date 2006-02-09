Литвинова (дев.Александровская) Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1928
Дата смерти09.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1928
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
24.07.1952
Рождение ребёнка
08.12.1953
Рождение ребёнка
23.01.1961
Смерть
09.02.2006
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область