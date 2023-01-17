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Двойных Мария Яковлевна

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Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Двойных Евфросинья Кузьминична

Отец ребёнка: Двойных Кузьма Семенович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Двойных Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Двойных Кузьма Семенович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойных Кузьма Семенович

Смерть
Неизвестно
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