Двойных Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Двойных Евфросинья Кузьминична
Отец ребёнка: Двойных Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Двойных Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Двойных Кузьма Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно