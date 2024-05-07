Демидов Артур Вильгельмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.2021
Сын: Демидов Ярослав Артурович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.2117
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности