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Леонтьева Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

ВОЗМОЖНО дочь Семенова Евсея Афанасьева и Акилины (Акулина) Ивановой из с. Никольское https://familio.org/persons/cbe6a303-0c4c-45a3-9a2b-67ccd60179dd?personId=cbe6a303-0c4c-45a3-9a2b-67ccd60179dd по... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Василий Андреев

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Леонтьев Георгий (Григорий) Васильев

Отец ребёнка: Леонтьев Василий Андреев

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на 05.02.1834 г. 12 лет [1822] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#738
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Леонтьев Александр Васильев

Отец ребёнка: Леонтьев Василий Андреев

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на 05.02.1834 г. 6 лет [1828] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#738
Смерть
Неизвестно

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