Леонтьева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
ВОЗМОЖНО дочь Семенова Евсея Афанасьева и Акилины (Акулина) Ивановой из с. Никольское https://familio.org/persons/cbe6a303-0c4c-45a3-9a2b-67ccd60179dd?personId=cbe6a303-0c4c-45a3-9a2b-67ccd60179dd по... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Леонтьев Георгий (Григорий) Васильев
Отец ребёнка: Леонтьев Василий Андреев
на 05.02.1834 г. 12 лет [1822] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#738
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Леонтьев Александр Васильев
Отец ребёнка: Леонтьев Василий Андреев
на 05.02.1834 г. 6 лет [1828] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#738
Смерть
Неизвестно