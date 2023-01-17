Поленов Виталий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поленов Виталий Сергеевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

26.01.1901

Дата смерти

08.07.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1901
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 1947
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
С 1948 по 1954
Туркестанская ССР
Место жительства
С 1948 по 1948
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1954 по 1968
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
08.07.1968
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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