Поленов Виталий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1901
Дата смерти08.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1901
Место жительства
По 1938
Место жительства
С 1946 по 1947
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
С 1948 по 1954
Туркестанская ССР
Место жительства
С 1948 по 1948
Место жительства
С 1954 по 1968
Смерть
08.07.1968