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Ожгибесов Иван Михайлов

Место рождения

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Вычислено 1804

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
По данным 1858 года ему 54 года, записана семья в количестве 28 чел.!!! Иван Михайлов Ожгибесов 54 Ивановы сыновья: 1. Савелий 26 Савельевы сыновья: Антроп 6 Киприан 4 2. Аггей 25 Ивановы племянник... Показать все
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ожгибесов Савелий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ожгибесов Киприан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
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