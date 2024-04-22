Ожгибесов Иван Михайлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1804
По данным 1858 года ему 54 года, записана семья в количестве 28 чел.!!! Иван Михайлов Ожгибесов 54 Ивановы сыновья: 1. Савелий 26 Савельевы сыновья: Антроп 6 Киприан 4 2. Аггей 25 Ивановы племянник... Показать все
Рождение ребёнка
1832
Рождение ребёнка
1854