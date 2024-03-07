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Плехов Геннадий Васильевич
Плехов Геннадий Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.04.1946
Пол
Мужской
Отец
Плехов Василий Степанович
1903 г.р.
Мать
Плехова Пелагея Андреевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
вя
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1946
Отец:
Плехов Василий Степанович
Мать:
Плехова Пелагея Андреевна
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