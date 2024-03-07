Плехов Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плехов Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1946

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1946

Отец: Плехов Василий Степанович

Мать: Плехова Пелагея Андреевна

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