Перевалов Никита Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревалов Никита Антонович

Перевалов Никита Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перевалов Антон Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.

Дочь: Марфа Никитична

Мать ребёнка: Перевалова Елизавета Тимофеевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 01.10.1907 и 07.10.1907

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Перевалова Елизавета Тимофеевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевалова Елизавета Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close