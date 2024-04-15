Перевалов Никита Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перевалов Антон Филиппович
Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.
Дочь: Марфа Никитична
Мать ребёнка: Перевалова Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
Между 01.10.1907 и 07.10.1907
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Перевалова Елизавета Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно