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Литвинова (Тимофеева) Елена Владимировна
Литвинова (Тимофеева) Елена Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.08.1981
Пол
Женский
Отец
Тимофеев Владимир Юрьевич
Мать
Тимофеева (лямина) Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1981
Отец:
Тимофеев Владимир Юрьевич
Мать:
Тимофеева (лямина) Татьяна
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