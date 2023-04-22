Литвинова (Тимофеева) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Тимофеева) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1981

Отец: Тимофеев Владимир Юрьевич

Мать: Тимофеева (лямина) Татьяна

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