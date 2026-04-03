(Чулкина) Ольга Степановна Около 06.07.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Чулкина) Ольга Степановна

Автор
ЕЧ
Черная Е.

женский, родилась Около 06.07.1904 ст.

Отец
Чулкин Степан (Стефан) Автономов08.07.1883 ст. г.р.
Мать
Чулкина (Наумова) Екатерина ПавловаОколо 1879 ст. г.р.
Дети
ВалентинНеизвестно г.р.
ВасилийНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.07.1904 ст.

Отец: Чулкин Степан (Стефан) Автономов

Мать: Чулкина (Наумова) Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

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