(Чулкина) Ольга Степановна
женский, родилась Около 06.07.1904 ст.
ОтецЧулкин Степан (Стефан) Автономов08.07.1883 ст. г.р.
МатьЧулкина (Наумова) Екатерина ПавловаОколо 1879 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.07.1904 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан