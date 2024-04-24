Меньшикова Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779 ст.
Дата смерти20.03.1833 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Меньшиков Терентий Евсеевич
Отец ребёнка: Меньшиков Евсей Евсеевич
Рождение ребёнка
24.12.1804
Дочь: Малышева (Меньшикова) Анисья Евсеевна
Отец ребёнка: Меньшиков Евсей Евсеевич
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Меньшикова (Вопилова) Феодосия Евсеевна
Отец ребёнка: Меньшиков Евсей Евсеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Меньшикова Прасковья Евсеевна
Отец ребёнка: Меньшиков Евсей Евсеевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Меньшиков Евстигней (Евгений) Евсеевич
Отец ребёнка: Меньшиков Евсей Евсеевич
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Черепанова (Меньшикова) Ефросинья Евсеевна
Отец ребёнка: Меньшиков Евсей Евсеевич
Смерть
20.03.1833 ст.
От горячки