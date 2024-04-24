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Меньшикова Ирина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

20.03.1833 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Меньшиков Терентий Евсеевич

Отец ребёнка: Меньшиков Евсей Евсеевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.12.1804

Дочь: Малышева (Меньшикова) Анисья Евсеевна

Отец ребёнка: Меньшиков Евсей Евсеевич

Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Меньшикова (Вопилова) Феодосия Евсеевна

Отец ребёнка: Меньшиков Евсей Евсеевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Меньшикова Прасковья Евсеевна

Отец ребёнка: Меньшиков Евсей Евсеевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Меньшиков Евстигней (Евгений) Евсеевич

Отец ребёнка: Меньшиков Евсей Евсеевич

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Черепанова (Меньшикова) Ефросинья Евсеевна

Отец ребёнка: Меньшиков Евсей Евсеевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
Смерть
20.03.1833 ст.
От горячки

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