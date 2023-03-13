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Соломахин Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Соломахин Дмитрий Иванович

Мать: Соломахина Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Соломахин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Соломахина Пелогея Леонтьевна

Бракосочетание
13.02.1883

Жена: Соломахина Пелогея Леонтьевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
?.02.1883
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Уволенный по болезни служивший 143 знаменный пехотный батальон, рядовой солдат
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Соломахина Пелогея Леонтьевна

Рождение ребёнка
25.01.1887

Сын: Соломахин Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Соломахина Пелогея Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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