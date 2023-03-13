Соломахин Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1882
Сын: Соломахин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Соломахина Пелогея Леонтьевна
Бракосочетание
13.02.1883
Военная служба
?.02.1883
Уволенный по болезни служивший 143 знаменный пехотный батальон, рядовой солдат
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Соломахина Пелогея Леонтьевна
Рождение ребёнка
25.01.1887
Сын: Соломахин Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Соломахина Пелогея Леонтьевна
Смерть
Неизвестно