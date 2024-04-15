Кузнецов Алексей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
14.08.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Мария Васильевна Лукина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новопесчаное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно