Мосунова Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1815 и 1816
Дата смерти15.01.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мосунов Родион Аристархович
Отец ребёнка: Мосунов Аристарх Игнатьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосунов Петр Аристархович
Отец ребёнка: Мосунов Аристарх Игнатьевич
Смерть
15.01.1869