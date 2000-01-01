Мосунова Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунова Агафья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1815 и 1816

Дата смерти

15.01.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мосунов Родион Аристархович

Отец ребёнка: Мосунов Аристарх Игнатьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосунов Петр Аристархович

Отец ребёнка: Мосунов Аристарх Игнатьевич

Смерть
15.01.1869
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